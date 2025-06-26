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«Он всегда выигрывает до и после». Джокович пошутил об отдыхе Алькараса на Ибице

«Он всегда выигрывает до и после». Джокович пошутил об отдыхе Алькараса на Ибице
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович пошутил касательно того, как отдых на Ибице благотворно влияет на результаты пятикратного победителя мэйджоров, второй ракетки мира испанца Карлоса Алькараса.

«Что бы он ни делал на Ибице, это срабатывает. Он всегда выигрывает до и после Ибицы», — приводит слова Джоковича Daily Express со ссылкой на тренировку Новака с Алькарасом на центральном корте Уимблдона. Новак и Карлос — прошлогодние финалисты турнира, испанец — победитель.

Алькарас действительно в большинстве случаев отдыхает после побед на турнирах «Большого шлема» на Ибице. В частности, именно там Карлос отпраздновал триумф на «Ролан Гаррос» — 2025.

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