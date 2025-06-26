Мирра Андреева потерпела поражение от Носковой в четвертьфинале турнира в Бад-Хомбурге

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева завершила выступление на травяном турнире категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия).

В матче 1/4 финала 18-летняя Андреева (3) со счётом 3:6, 3:6 проиграла 30-й ракетке мира, 20-летней представительнице Чехии Линде Носковой.

Встреча Андреевой с Носковой продлилась 1 час и 19 минут. В её рамках Мирра четыре раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и не реализовала три заработанных брейк-пойнта. На счету Линды два эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из пяти.

За выход в финал турнира в Бад-Хомбурге Носкова сразится с третьей ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой (1).