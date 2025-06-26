Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мирра Адреева – Линда Носкова, результат матча 26 июня 2025, счет 0:2, четвертьфинал WTA 500 Бад Хомбург

Мирра Андреева потерпела поражение от Носковой в четвертьфинале турнира в Бад-Хомбурге
Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева завершила выступление на травяном турнире категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия).

Бад-Хомбург. 1/4 финала
26 июня 2025, четверг. 20:45 МСК
Мирра Андреева
7
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3
6 		6
         
Линда Носкова
30
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова

В матче 1/4 финала 18-летняя Андреева (3) со счётом 3:6, 3:6 проиграла 30-й ракетке мира, 20-летней представительнице Чехии Линде Носковой.

Встреча Андреевой с Носковой продлилась 1 час и 19 минут. В её рамках Мирра четыре раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и не реализовала три заработанных брейк-пойнта. На счету Линды два эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из пяти.

За выход в финал турнира в Бад-Хомбурге Носкова сразится с третьей ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой (1).

Сетка турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге (2025)
Материалы по теме
Захарова чудом прорвалась на Уимблдон! В финале отбора она спаслась с 1:5 в третьем сете
Захарова чудом прорвалась на Уимблдон! В финале отбора она спаслась с 1:5 в третьем сете
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android