Мирра Андреева пнула ракетку по ходу проигранного матча с Носковой в Бад-Хомбурге
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Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева не сдержала эмоций и пнула ракетку по ходу матча с 30-й ракеткой мира, 20-летней представительницей Чехии Линдой Носковой в четвертьфинале травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия).
Бад-Хомбург. 1/4 финала
26 июня 2025, четверг. 20:45 МСК
7
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
30
Линда Носкова
Л. Носкова
Инцидент произошёл в начале второго сета. Мирра поскользнулась, когда наносила удар, её ракетка упала на траву, после чего россиянка её пнула.
Фото: скриншот из трансляции
Фото: скриншот из трансляции
Фото: скриншот из трансляции
Матч с Носковой Андреева проиграла со счётом 3:6, 3:6. Отметим, что для талантливой россиянки это второе поражение в трёх проведённых матчах на траве в сезоне-2025.
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