Турнир WTA-250 в Истбурне, 2025 год: результаты игрового дня 26 июня

Сегодня, 26 июня, продолжился травяной турнир категории WTA-250 в Истбурне (Великобритания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир WTA-250 в Истбурне. Четвертьфиналы. Результаты 26 июня:

Варвара Грачёва (Франция, Q) — Барбора Крейчикова (Чехия, 2) — снятие Крейчиковой.

Анна Блинкова (Россия) — Майя Джойнт (Австралия) — 4:6, 5:7.

Даяна Ястремская (Украина, SE) — Александра Эала (Филиппины. Q) — 1:6, 2:6.

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Камилла Рахимова (Россия. Q) — 6:2, 2:6, 6:0.

Турнир WTA-250 в Истбурне проходит с 23 по 28 июня. Действующей чемпионкой соревнований является австралийская теннисистка Дарья Касаткина, которая в прошлом сезоне представляла Россию.