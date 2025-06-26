Пресс-служба WTA отреагировала на победу Павлюченковой над Рахимовой в Истбурне
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Пресс-служба женской теннисной ассоциации (WTA) отреагировала на победу 53-й ракетки мира российской теннисистки Анастасии Павлюченковой в четвертьфинале травяного турнира категории WTA-250 в Истбурне (Великобритания). В матче за выход в полуфинал она обыграла соотечественницу Камиллу Рахимову. Встреча завершилась со счётом 6:2, 2:6, 6:0.
Истбурн (ж). 1/4 финала
26 июня 2025, четверг. 18:15 МСК
53
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|2
|6
|
|6
|0
87
Камилла Рахимова
К. Рахимова
«Идеальная перезагрузка», — отреагировала пресс-служба на победу Павлюченковой над Рахимовой в Истбурне.
В полуфинале Павлюченкова сыграет с представительницей Австралии Майей Джойнт. Турнир в Истбурне проходит с 23 по 28 июня. Действующей чемпионкой соревнований является австралийская теннисистка Дарья Касаткина.
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