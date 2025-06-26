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Алькарас, Руне, Циципас, Бадоса и другие назвали свои любимые фильмы всех времён

Алькарас, Руне, Циципас, Бадоса и другие назвали свои любимые фильмы всех времён
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Пресс-служба Уимблдона-2025 спросила у топовых теннисистов, которые уже приехали в Лондон, какие фильмы для них являются любимыми на все времена.

Карлос Алькарас: Я огромный фанат «Рокки Бальбоа».
Хольгер Руне: «Волк с Уолл-стрит» с Ди Каприо.
Стефанос Циципас: «Вавилон».
Кэти Бултер: Я не должна говорить «Дневник памяти», но он очень грустный и мне нравится.
Паула Бадоса: Я очень романтична, «Дневник памяти».
Алекс де Минор: «Невероятный мир глазами Энцо». Это эмоциональный фильм про собаку, знаменитую собаку.
Франсиско Серундоло: Мой любимый в детстве – «Король Лев».
Каролина Мухова: «Гарри Поттер». Все части.

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