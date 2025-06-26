Алькарас, Руне, Циципас, Бадоса и другие назвали свои любимые фильмы всех времён

Пресс-служба Уимблдона-2025 спросила у топовых теннисистов, которые уже приехали в Лондон, какие фильмы для них являются любимыми на все времена.

Карлос Алькарас: Я огромный фанат «Рокки Бальбоа».

Хольгер Руне: «Волк с Уолл-стрит» с Ди Каприо.

Стефанос Циципас: «Вавилон».

Кэти Бултер: Я не должна говорить «Дневник памяти», но он очень грустный и мне нравится.

Паула Бадоса: Я очень романтична, «Дневник памяти».

Алекс де Минор: «Невероятный мир глазами Энцо». Это эмоциональный фильм про собаку, знаменитую собаку.

Франсиско Серундоло: Мой любимый в детстве – «Король Лев».

Каролина Мухова: «Гарри Поттер». Все части.