Алькарас, Руне, Циципас, Бадоса и другие назвали свои любимые фильмы всех времён

Пресс-служба Уимблдона-2025 спросила у топовых теннисистов, которые уже приехали в Лондон, какие фильмы для них являются любимыми на все времена.
Карлос Алькарас: Я огромный фанат «Рокки Бальбоа».
Хольгер Руне: «Волк с Уолл-стрит» с Ди Каприо.
Стефанос Циципас: «Вавилон».
Кэти Бултер: Я не должна говорить «Дневник памяти», но он очень грустный и мне нравится.
Паула Бадоса: Я очень романтична, «Дневник памяти».
Алекс де Минор: «Невероятный мир глазами Энцо». Это эмоциональный фильм про собаку, знаменитую собаку.
Франсиско Серундоло: Мой любимый в детстве – «Король Лев».
Каролина Мухова: «Гарри Поттер». Все части.