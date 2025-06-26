Турнир WTA-500 в Бад-Хомбурге, 2025 год: результаты матчей 26 июня

26 июня прошёл пятый игровой день травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия), призовой фонд которого составляет $ 1 064 510. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Теннис. Турнир WTA-500 в Бад-Хомбурге. Результаты 26 июня:

Жасмин Паолини (Италия, 2) – Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — 7:5, 7:5.

Ига Швёнтек (Польша, 4) – Екатерина Александрова (Россия, 8) — 6:4, 7:6 (7:5).

Джессика Пегула (США, 1) — Эмма Наварро (США, 5) – 6:4, 1:6, 6:3.

Линда Носкова (Чехия) – Мирра Андреева (Россия, 3) — 6:3, 6:3.

Турнир в Бад-Хомбурге в 2024 году выиграла россиянка Диана Шнайдер.