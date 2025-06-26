Маррей — о публичном обсуждении игроков: стараюсь подальше держаться от подобного

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» британец Энди Маррей высказался о публичных высказываниях в теннисном сообществе.

«Я стараюсь подальше держаться от подобного. Когда я впервые играл на Уимблдоне, мне было действительно сложно. Бывшие первые номера Великобритании или люди, за которыми ты следил по телевизору и которыми восхищался, публично комментировали. Если я скажу: «Вот что Дрейпер должен сделать», я почти уверен, что, когда он приедет на Уимблдон, ему скажут: «Энди сказал, что ты должен делать так». Иногда это противоречит тому, что говорит твой тренер. Конечно, лучше я поговорю с ним наедине», — сказал Маррей The Guardian.

Уимблдон пройдёт с 30 июня по 13 июля. Ранее Маррей заявил, что посетит данный турнир в 2025 году, если этого захотят его дети или если в финал турнира выйдет его соотечественник.