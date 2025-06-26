Определились полуфинальные пары травяного турнира ATP-250 на Мальорке

Определились полуфиналисты травяного турнира категории ATP-250 на Мальорке (Испания), призовой фонд которого составляет € 596 035.

Теннис. Турнир ATP-250, Мальорка. Полуфинальные пары:

Корентен Муте (Франция) – Алекс Михельсен (США, 3).

Таллон Грикспор (Нидерланды, 4) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, 2).

Полуфинальные матчи на Мальорке пройдут завтра, 27 июня.

Стоит отметить, что Оже-Альяссим не проиграл в текущем году ни одного четвертьфинала, его баланс – 7:0. Благодаря выступлению на Мальорке Феликс сравнялся со второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом по наибольшему числу полуфиналов в этом сезоне.