Определились полуфиналистки травяного турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге

Определились полуфиналистки травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия), призовой фонд которого составляет $ 1 064 510. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с образовавшимися парами.

Теннис. Турнир WTA-500 в Бад-Хомбурге. Полуфинальные пары:

Джессика Пегула (США, 1) – Линда Носкова (Чехия).

Ига Швёнтек (Польша, 4) – Жасмин Паолини (Италия, 2).

Полуфинальные матчи в Бад-Хомбурге пройдут завтра, 27 июня.

Турнир в Бад-Хомбурге в 2024 году выиграла россиянка Диана Шнайдер. В текущем розыгрыше Шнайдер проиграла хорватке Донне Векич в первом круге со счётом 3:6, 3:6.

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