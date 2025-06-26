Определились полуфинальные пары травяного турнира WTA-250 в Истбурне

Определились полуфиналистки травяного турнира категории WTA-250 в Истбурне (Великобритания), призовой фонд которого составляет € 389 000.

Теннис. Турнир WTA-250, Истбурн. Полуфинальные пары:

Майя Джойнт (Австралия) – Анастасия Павлюченкова (Россия).

Александра Эала (Филиппины) – Варвара Грачёва (Франция).

Напомним, в четвертьфинале Павлюченкова в трёх сетах обыграла соотечественницу Камиллу Рахимову. Встреча завершилась со счётом 6:2, 2:6, 6:0.

Полуфинальные матчи WTA-250 в Истбурне пройдут завтра, 27 июня. Действующей чемпионкой турнира является Дарья Касаткина, которая сейчас выступает за Австралию.