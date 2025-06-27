18-летний Жоао Фонсека признался, что отказался от социальных сетей

57-я ракетка мира бразилец Жоао Фонсека признался, что отказался от социальных сетей. 18-летний теннисист заявил, что предпочитает проводить время на природе.

«Мои родители всегда поощряли мне прогулки. Они советовали мне держаться подальше от социальных сетей и мобильного телефона. У нас есть дом в горах. Мы проводили много времени в окружении природы, катались на велосипеде. Я люблю посещать эти места со своими братьями и друзьями.

Знаю, что моё поколение зависимо от мобильного телефона. Конечно, я им пользуюсь, но больше не сижу в социальных сетях. Я знаю, когда следует отложить телефон в сторону», — приводит слова Фонсеки The Guardian.