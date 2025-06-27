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Фонсека: всегда хотел познакомиться с Федерером. Он был очень талантлив

Фонсека: всегда хотел познакомиться с Федерером. Он был очень талантлив
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57-я ракетка мира 18-летний бразилец Жоао Фонсека рассказал, что хотел бы познакомиться с 20-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира швейцарским теннисистом Роджером Федерером.

«Всегда хотел познакомиться с Федерером. Я пока не виделся с ним, но надеюсь пересечься в ближайшее время. Роджер был очень талантлив. Он так легко бил по мячу… К тому же Роджер очень простой человек. Люблю смотреть его интервью. У него есть харизма, и он отлично выражает свои мысли», — приводит слова Фонсеки The Guardian.

42-летний швейцарец завершил карьеру в сентябре 2022 года после того, как выступил на Кубке Лэйвера — 2022 в Лондоне. Свой прощальный матч Роджер провёл в парном разряде вместе с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем.

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