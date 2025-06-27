Турнир ATP-250 в Истбурне, 2025 год: результаты матчей 26 июня

26 июня прошёл четвёртый игровой день травяного турнира категории ATP-250 в Истбурне (Великобритания), призовой фонд которого составляет € 756 875. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Теннис. Турнир ATP-250 в Истбурне. Результаты 26 июня:

1/8 финала:

Тейлор Фриц (США, 1, действующий чемпион) — Жоао Фонсека (Бразилия) — 6:3, 6:7 (5:7), 7:5— доигровка.

1/4 финала:

Уго Умбер (Франция, 4) – Билли Харрис (Великобритания, LL) — 7:6 (7:4), 6:1.

Дженсон Бруксби (США, LL) — Даниэль Эванс (Великобритания, WC) – 6:2, 6:3.

Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 6) – Якуб Меншик (Чехия, 3) — 6:4, 7:5

Тейлор Фриц (США, 1, действующий чемпион) – Маркос Гирон (США) – 7:5, 4:6, 7:5.