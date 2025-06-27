Жеребьёвка Уимблдона-2025: во сколько начало, где смотреть трансляцию

Сегодня, 27 июня, состоится церемония жеребьёвки основных сеток 138-го розыгрыша Уимблдона у мужчин и женщин. Начало мероприятия запланировано на 10:00 по местному времени (12:00 мск).

В прямом эфире следить за жеребьёвкой Уимблдона-2025 можно на Tennis Channel, а также на официальном сайте и YouTube-канале турнира.

Уимблдон-2025 пройдёт с 30 июня по 13 июля в Лондоне. Действующими чемпионами травяного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде являются вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас и 17-я ракетка мира чешка Барбора Крейчикова.

Оба турнира в одиночном разряде начнутся в понедельник, 30 июня. Финал Уимблдона у женщин пройдёт 12 июля, у мужчин – 13-го.