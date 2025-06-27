Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Жеребьёвка Уимблдона 2025: во сколько начало, где смотреть трансляцию

Жеребьёвка Уимблдона-2025: во сколько начало, где смотреть трансляцию
Комментарии

Сегодня, 27 июня, состоится церемония жеребьёвки основных сеток 138-го розыгрыша Уимблдона у мужчин и женщин. Начало мероприятия запланировано на 10:00 по местному времени (12:00 мск).

В прямом эфире следить за жеребьёвкой Уимблдона-2025 можно на Tennis Channel, а также на официальном сайте и YouTube-канале турнира.

Уимблдон-2025 пройдёт с 30 июня по 13 июля в Лондоне. Действующими чемпионами травяного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде являются вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас и 17-я ракетка мира чешка Барбора Крейчикова.

Оба турнира в одиночном разряде начнутся в понедельник, 30 июня. Финал Уимблдона у женщин пройдёт 12 июля, у мужчин – 13-го.

Материалы по теме
Захарова чудом прорвалась на Уимблдон! В финале отбора она спаслась с 1:5 в третьем сете Захарова чудом прорвалась на Уимблдон! В финале отбора она спаслась с 1:5 в третьем сете
Чемпион Уимблдона заработает более $ 4 млн. На «Шлемах» таких денег никогда не платили Чемпион Уимблдона заработает более $ 4 млн. На «Шлемах» таких денег никогда не платили
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android