Джессика Пегула оценила выход в полуфинал турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге
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Третья ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула прокомментировала выход в полуфинал травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия). В матче 1/4 финала Пегула со счётом 6:4, 1:6, 6:3 обыграла 10-ю ракетку мира соотечественницу Эмму Наварро.
Бад-Хомбург. 1/4 финала
26 июня 2025, четверг. 18:20 МСК
3
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|1
|6
|
|6
|3
10
Эмма Наварро
Э. Наварро
«Нам немного повезло, что дождь утих во время игры. Потому что когда я разминалась, было пасмурно. Думаю, игровой день выдался по-настоящему прекрасным. Было приятно победить. Я просто старалась сосредоточиться на своей игре и особенно на ударах», — сказала Пегула после матча.
За выход в финал турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге Пегула сразится с Линдой Носковой из Чехии.
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