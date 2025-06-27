Джессика Пегула оценила выход в полуфинал турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге

Третья ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула прокомментировала выход в полуфинал травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия). В матче 1/4 финала Пегула со счётом 6:4, 1:6, 6:3 обыграла 10-ю ракетку мира соотечественницу Эмму Наварро.

«Нам немного повезло, что дождь утих во время игры. Потому что когда я разминалась, было пасмурно. Думаю, игровой день выдался по-настоящему прекрасным. Было приятно победить. Я просто старалась сосредоточиться на своей игре и особенно на ударах», — сказала Пегула после матча.

За выход в финал турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге Пегула сразится с Линдой Носковой из Чехии.