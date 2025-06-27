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Джессика Пегула оценила выход в полуфинал турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге

Джессика Пегула оценила выход в полуфинал турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге
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Третья ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула прокомментировала выход в полуфинал травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия). В матче 1/4 финала Пегула со счётом 6:4, 1:6, 6:3 обыграла 10-ю ракетку мира соотечественницу Эмму Наварро.

Бад-Хомбург. 1/4 финала
26 июня 2025, четверг. 18:20 МСК
Джессика Пегула
3
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		1 6
4 		6 3
         
Эмма Наварро
10
США
Эмма Наварро
Э. Наварро

«Нам немного повезло, что дождь утих во время игры. Потому что когда я разминалась, было пасмурно. Думаю, игровой день выдался по-настоящему прекрасным. Было приятно победить. Я просто старалась сосредоточиться на своей игре и особенно на ударах», — сказала Пегула после матча.

За выход в финал турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге Пегула сразится с Линдой Носковой из Чехии.

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