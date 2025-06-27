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Арина Соболенко вслед за Дэвидом Бекхэмом стала амбассадором I•M•8

Арина Соболенко вслед за Дэвидом Бекхэмом стала амбассадором I•M•8
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко стала глобальным амбассадором и акционером бренда товаров для здоровья (в основном пищевых добавок) I•M•8.

26 июня в Лондоне I•M•8 провёл специальное мероприятие в честь старта Уимблдона и заключения сотрудничества с Соболенко.

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Фото: из личного архива Арины Соболенко

«Так рада стать частью семьи. Спасибо за тёплый приём, интересно узнать, что готовит нам будущее», — написала Соболенко в социальной сети.

Пресс-служба бренда отметила, что Соболенко использовала добавки I•M•8 с начала 2025 года, ещё до начала переговоров о сотрудничестве.

«Лучшие выбирают лучшее, добро пожаловать в семью, Арина», — говорится в сообщении I•M•8.

Нельзя не отметить, что в июле 2024 года бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед», мадридского «Реала», «Милана», «ПСЖ» и сборной Англии Дэвид Бекхэм стал стратегическим инвестором, соучредителем и амбассадором I•M•8.

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