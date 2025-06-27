Симон: Надаля стали ценить больше именно на фоне Джоковича, а не Федерера

Экс шестая ракетка мира француз Жиль Симон выразил мнение, что Рафаэля Надаля стали больше ценить после появления Новака Джоковича.

«Роджер был самым любимым игроком, возможно, за всю историю. Когда появился Надаль, многим он не нравился. Но он стал нравиться больше, когда на сцену вышел Новак. Я абсолютно уверен, что Надаля стали ценить больше именно на фоне Джоковича, а не Федерера.

Когда Джокович говорил, что хочет побить рекорды Роджера и Надаля, люди считали это высокомерием. Но теперь, когда он это сделал — надо отдать ему дол

жное. Он заслужил уважение, и сейчас получает любовь от фанатов и всего теннисного мира. Этого не было в начале, — приводит слова Симона Clay Tennis.

Напомним, Рафаэль Надаль завершил профессиональную карьеру после окончания Кубка Дэвиса в ноябре 2024 года, где сборная Испании уступила в четвертьфинале турнира теннисистам из Нидерландов.