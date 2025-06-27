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Турнир WTA-500 в Бад-Хомбурге, 2025 год: расписание игрового дня 27 июня

Турнир WTA-500 в Бад-Хомбурге, 2025 год: расписание игрового дня 27 июня
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Сегодня, 27 июня, состоятся полуфинальные матчи травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предпоследнего игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир WTA-500 в Бад-Хомбурге. 1/2 финала, 27 июня (время московское):

  • 14:00. Ига Швёнтек (Польша) — Жасмин Паолини (Италия);
  • 17:00. Джессика Пегула (США) — Линда Носкова (Чехия).

Турнир в Бад-Хомбурге проходит с 22 по 28 июня. Действующей чемпионкой соревнований является российская теннисистка Диана Шнайдер, в прошлогоднем финале обыгравшая хорватку Донну Векич. На этом турнире Шнайдер уступила Векич уже в первом круге.

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