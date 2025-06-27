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Турнир ATP-250 в Истбурне, 2025 год: расписание игрового дня 27 июня

Турнир ATP-250 в Истбурне, 2025 год: расписание игрового дня 27 июня
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Сегодня, 27 июня, состоятся очередные матчи травяного турнира категории ATP-250 в Истбурне (Великобритания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч предпоследнего игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир ATP-250 в Истбурне. 1/2 финала, 27 июня (время московское):

Турнир в Истбурне проходит с 23 по 28 июня. Действующим чемпионом соревнований является американский теннисист Тейлор Фриц. В прошлогоднем финале он в двух сетах обыграл австралийца Макса Пёрселла — 6:4, 6:3.

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