Турнир ATP-250 в Истбурне, 2025 год: расписание игрового дня 27 июня

Сегодня, 27 июня, состоятся очередные матчи травяного турнира категории ATP-250 в Истбурне (Великобритания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч предпоследнего игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир ATP-250 в Истбурне. 1/2 финала, 27 июня (время московское):

17:00. Уго Умбер (Франция) — Дженсон Бруксби (США, LL);

18:30. Тейлор Фриц (США) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания).

Турнир в Истбурне проходит с 23 по 28 июня. Действующим чемпионом соревнований является американский теннисист Тейлор Фриц. В прошлогоднем финале он в двух сетах обыграл австралийца Макса Пёрселла — 6:4, 6:3.