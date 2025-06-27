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Турнир WTA-250 в Истбурне, 2025 год: расписание игрового дня 27 июня

Турнир WTA-250 в Истбурне, 2025 год: расписание игрового дня 27 июня
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Сегодня, 27 июня, продолжится травяной турнир категории WTA-250 в Истбурне (Великобритания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир WTA-250 в Истбурне. Полуфиналы. Расписание 27 июня (время московское):

  • 13:00. Александра Эала (Филиппины, Q) — Варвара Грачёва (Франция, Q)
  • 14:30. Майя Джойнт (Австралия) — Анастасия Павлюченкова (Россия)

На стадии четвертьфинала турнир покинули две россиянки: Анна Блинкова уступила Майе Джойнт, Камилла Рахимова — Анастасии Павлюченковой.

Действующей чемпионкой турнира в Истбурне является Дарья Касаткина, которая сейчас выступает за Австралию.

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