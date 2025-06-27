Турнир ATP-250 на Мальорке, 2025 год: расписание игрового дня 27 июня

Сегодня, 27 июня, продолжится травяной турнир категории ATP-250 на Мальорке (Испания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием очередного игрового дня, в рамках которого пройдут матчи 1/2 финала соревнований.

Теннис. Турнир ATP-250 на Мальорке (Испания). Полуфиналы. Расписание 27 июня (время московское):

16:30. Таллон Грикспор (Нидерланды, 4) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 2);

19:00. Корентен Муте (Франция) — Алекс Михельсен (США, 3).

Турнир на Мальорке проходит с 22 по 28 июня. Действующим чемпионом соревнований является чилийский теннисист Алехандро Табило, который в прошлогоднем финале обыграл австрийца Себастьяна Офнера.