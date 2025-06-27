Джокович поборолся с тренером Соболенко на тренировке перед Уимблдоном

Сербский теннисист Новак Джокович поборолся с Джейсоном Стэйси, тренером по физподготовке белоруски Арины Соболенко, на разминке перед Уимблдоном-2025.

38-летний Джокович продемонстрировал свои навыки борьбы и реслинга, аккуратно уложив Стэйси на газон корта. В конце видеоролика тренер Соболенко положил серба себе на плечи и унёс.

Свою последнюю на текущий момент и 24-ю в карьере победу на турнирах «Большого шлема» Новак Джокович одержал в сентябре 2023 года на хардовом US Open — 2023. В июле 2024 года Джокович выиграл золото Олимпиады-2024 на грунтовых кортах Парижа.

Уимблдон пройдёт с 30 июня по 13 июля. Сегодня, 27 июня, пройдёт жеребьёвка турнира.