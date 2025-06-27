Новак Джокович и Карлос Алькарас сыграли вничью в тренировочном сете перед Уимблдоном

В среду, 27 июня, 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема»сербский теннисист Новак Джокович провёл тренировочный сет со второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом в преддверии Уимблдона-2025.

Спарринг между Джоковичем и Алькарасом проходил под закрытой крышей из-за небольшого дождя на юго-западе Лондоне. Спортсмены соревновались в течение 45 минут, ни разу не отдав свою подачу. Итоговый счёт тренировочного сета — 5:5.

Напомним, в прошлом году Алькарас стал чемпионом Уимблдона-2024, обыграв в финальном матче Джоковича со счётом 6:2, 6:2, 7:6.

Уимблдонский турнир — 2025 пройдёт с 30 июня по 12 июля.