Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анастасия Павлюченкова — Майя Джойнт: онлайн-трансляция полуфинала турнира в Истбурне

Анастасия Павлюченкова — Майя Джойнт: онлайн-трансляция полуфинала турнира в Истбурне
Комментарии

Сегодня, 27 июня, на травяном турнире категории WTA-250 в Истбурне (Великобритания) состоится полуфинальный матч между австралийской теннисисткой Майей Джойнт, занимающей 51-ю строчку рейтинга WTA, и россиянкой Анастасией Павлюченковой (53-я ракетка мира).

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Анастасия Павлюченкова — Майя Джойнт, которая начнётся не ранее 14:00 мск.

Истбурн (ж). 1/2 финала
27 июня 2025, пятница. 14:30 МСК
Майя Джойнт
51
Австралия
Майя Джойнт
М. Джойнт
Не начался
1 2 3
         
         
Анастасия Павлюченкова
53
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова

Ранее Павлюченкова и Джойнт ни разу не встречались в очном матче.

Турнир в Истбурне проходит с 22 по 28 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Дарья Касаткина, которая сейчас выступает за Австралию.

Сетка турнира в Истбурне
Календарь турнира в Истбурне
Материалы по теме
Медведев, Рублёв, Мирра Андреева, Шнайдер – все россияне в сетках Уимблдона-2025
Медведев, Рублёв, Мирра Андреева, Шнайдер – все россияне в сетках Уимблдона-2025
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android