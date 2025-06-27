Анастасия Павлюченкова — Майя Джойнт: онлайн-трансляция полуфинала турнира в Истбурне

Сегодня, 27 июня, на травяном турнире категории WTA-250 в Истбурне (Великобритания) состоится полуфинальный матч между австралийской теннисисткой Майей Джойнт, занимающей 51-ю строчку рейтинга WTA, и россиянкой Анастасией Павлюченковой (53-я ракетка мира).

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Анастасия Павлюченкова — Майя Джойнт, которая начнётся не ранее 14:00 мск.

Ранее Павлюченкова и Джойнт ни разу не встречались в очном матче.

Турнир в Истбурне проходит с 22 по 28 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Дарья Касаткина, которая сейчас выступает за Австралию.