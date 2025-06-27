Анастасия Павлюченкова — Майя Джойнт: онлайн-трансляция полуфинала турнира в Истбурне
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Сегодня, 27 июня, на травяном турнире категории WTA-250 в Истбурне (Великобритания) состоится полуфинальный матч между австралийской теннисисткой Майей Джойнт, занимающей 51-ю строчку рейтинга WTA, и россиянкой Анастасией Павлюченковой (53-я ракетка мира).
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Анастасия Павлюченкова — Майя Джойнт, которая начнётся не ранее 14:00 мск.
Истбурн (ж). 1/2 финала
27 июня 2025, пятница. 14:30 МСК
51
Майя Джойнт
М. Джойнт
Не начался
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53
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Ранее Павлюченкова и Джойнт ни разу не встречались в очном матче.
Турнир в Истбурне проходит с 22 по 28 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Дарья Касаткина, которая сейчас выступает за Австралию.
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