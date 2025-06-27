Феликс Оже-Альяссим сравнялся с Алькарасом по числу выходов в полуфиналы ATP в этом году

В четверг, 26 июня, 27-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим в четвертьфинале травяного турнира категории ATP-250 в Мальорке обыграл серба Хамада Меджедовича (3:6, 6:1, 6:4) и вышел в свой седьмой полуфинал в 2025 году. Он сравнялся по этому показателю со второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.

Оже-Альяссим в этом сезоне победил во всех своих четвертьфиналах на турнирах ATP (7-0). На его счету два титула в этом году (Аделаида, Монпелье). Всего 24-летний канадец выиграл семь турниров ATP в своей карьере.

В полуфинале турнира в Мальорке Оже-Альяссим сыграет с нидерландским теннисистом Таллоном Грикспором.