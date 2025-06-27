Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Феликс Оже-Альяссим сравнялся с Алькарасом по числу выходов в полуфиналы ATP в этом году

Феликс Оже-Альяссим сравнялся с Алькарасом по числу выходов в полуфиналы ATP в этом году
Комментарии

В четверг, 26 июня, 27-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим в четвертьфинале травяного турнира категории ATP-250 в Мальорке обыграл серба Хамада Меджедовича (3:6, 6:1, 6:4) и вышел в свой седьмой полуфинал в 2025 году. Он сравнялся по этому показателю со второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.

Оже-Альяссим в этом сезоне победил во всех своих четвертьфиналах на турнирах ATP (7-0). На его счету два титула в этом году (Аделаида, Монпелье). Всего 24-летний канадец выиграл семь турниров ATP в своей карьере.

В полуфинале турнира в Мальорке Оже-Альяссим сыграет с нидерландским теннисистом Таллоном Грикспором.

Материалы по теме
Новак Джокович и Карлос Алькарас сыграли вничью в тренировочном сете перед Уимблдоном
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android