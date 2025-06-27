Определились все пары первого круга Уимблдона-2025 в мужском одиночном разряде

В Лондоне состоялась жеребьёвка Уимблдона 2025 года в мужском одиночном разряде.
Матчи первого круга теннисистов из топ-10:
- Янник Синнер (Италия, 1) — Лука Нарди (Италия)
- Карлос Алькарас (Испания, 2) — Фабио Фоньини (Италия)
- Александр Зверев (Германия, 3) — Артур Риндеркнеш (Франция)
- Джек Дрейпер (Великобритания, 4) — Себастьян Баэс (Аргентина)
- Тейлор Фриц (США, 5) — Джованни Мпетчи Перрикар (Франция)
- Новак Джокович (Сербия, 6) — Александр Мюллер (Франция)
- Лоренцо Музетти (Италия, 7) — Николоз Басилашвили (Грузия)
- Хольгер Руне (Дания, 8) — Николас Харри (Чили, Q)
- Бен Шелтон (США, 10) — Алекс Болт (Австралия, Q).
Также своих соперников узнали россияне Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Роман Сафиуллин.
- Даниил Медведев (9) — Бенжамен Бонзи (Франция)
- Андрей Рублёв (14) — Ласло Джере (Сербия)
- Карен Хачанов (17) — Маккензи Макдональд (США)
- Роман Сафиуллин — Лучано Дардери (Италия)
Представитель Казахстана Александр Бублик (28-й номер посева) в первом круге сыграет против испанца Хауме Мунара.
Основная часть турнира пройдёт с 30 июня по 13 июля в Лондоне. За всю историю россиянам только один раз удавалось победить в одиночном разряде. В 2004 году 17-летняя Мария Шарапова в финале Уимблдона обыграла американку Серену Уильямс.
Действующий победитель Уимблдона у мужчин — испанец Карлос Алькарас. Призовой фонд турнира в этом году составит £ 53,5 млн