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Определились все пары первого круга Уимблдона-2025 в мужском одиночном разряде

Определились все пары первого круга Уимблдона-2025 в мужском одиночном разряде
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В Лондоне состоялась жеребьёвка Уимблдона 2025 года в мужском одиночном разряде.

Матчи первого круга теннисистов из топ-10:

  • Янник Синнер (Италия, 1) — Лука Нарди (Италия)
  • Карлос Алькарас (Испания, 2) — Фабио Фоньини (Италия)
  • Александр Зверев (Германия, 3) — Артур Риндеркнеш (Франция)
  • Джек Дрейпер (Великобритания, 4) — Себастьян Баэс (Аргентина)
  • Тейлор Фриц (США, 5) — Джованни Мпетчи Перрикар (Франция)
  • Новак Джокович (Сербия, 6) — Александр Мюллер (Франция)
  • Лоренцо Музетти (Италия, 7) — Николоз Басилашвили (Грузия)
  • Хольгер Руне (Дания, 8) — Николас Харри (Чили, Q)
  • Бен Шелтон (США, 10) — Алекс Болт (Австралия, Q).

Также своих соперников узнали россияне Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Роман Сафиуллин.

  • Даниил Медведев (9) — Бенжамен Бонзи (Франция)
  • Андрей Рублёв (14) — Ласло Джере (Сербия)
  • Карен Хачанов (17) — Маккензи Макдональд (США)
  • Роман Сафиуллин — Лучано Дардери (Италия)

Представитель Казахстана Александр Бублик (28-й номер посева) в первом круге сыграет против испанца Хауме Мунара.

Основная часть турнира пройдёт с 30 июня по 13 июля в Лондоне. За всю историю россиянам только один раз удавалось победить в одиночном разряде. В 2004 году 17-летняя Мария Шарапова в финале Уимблдона обыграла американку Серену Уильямс.

Действующий победитель Уимблдона у мужчин — испанец Карлос Алькарас. Призовой фонд турнира в этом году составит £ 53,5 млн

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