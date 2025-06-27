«Алькарас склонил болельщиков на свою сторону». Тренер Синнера — о финале «РГ» — 2025

Симоне Ваньоцци, тренер первой ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера, рассказал об одном из факторов, повлиявших на поражение его подопечного от испанца Карлоса Алькараса в финале «Ролан Гаррос» — 2025.

«Болельщики? Между Францией и Италией всегда существует соперничество… Алькарас также был умён, чтобы склонить болельщиков на свою сторону, он проиграл два первых сета и нуждался в энергии. Карлос хорошо справился с ситуацией, но давайте не будем забывать, что двумя неделями ранее в Риме все болельщики были против него… Нельзя полагаться только на болельщиков. И потом, бывают моменты, когда приятно играть против них, это даёт дополнительную мотивацию. Думаю, что болельщики больше поддерживали Алькараса, чем наказали Синнера», — приводит слова Ваньоцци We Love Tennis.

В мае этого года года Алькарас и Синнер играли в финале итальянского «Мастерса» в Риме. В том матче победу также одержал испанский теннисист — 7:6 (7:5), 6:1.