Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Стала известна сетка женского Уимблдона-2025, Мирра Андреева сыграет с египтянкой

Стала известна сетка женского Уимблдона-2025, Мирра Андреева сыграет с египтянкой
Аудио-версия:
Комментарии

Прошла жеребьёвка основной сетки Уимблдона-2025 среди женщин. Седьмая ракетка мира россиянка Мирра Андреева в первом круге сыграет с Маяр Шериф из Египта, занимающей 86-ю строчку рейтинга.

Соперницы российских теннисисток в первом круге Уимблдона:

  • Мирра Андреева — Маяр Шериф (Египет)
  • Диана Шнайдер — Моюка Утидзима (Япония)
  • Людмила Самсонова — Майя Джойнт (Австралия)
  • Екатерина Александрова — Присцилла Хон (Австралия)
  • Анна Калинская — Нина Стоянович (Сербия)
  • Анастасия Потапова — Магдалена Френх (Польша)
  • Вероника Кудерметова — Чжу Линь (Китай)
  • Анастасия Павлюченкова — Айла Томлянович (Австралия)
  • Полина Кудерметова — Ига Швёнтек (Польша)
  • Анна Блинкова —Мария Саккари (Греция)
  • Камилла Рахимова — Аои Ито (Япония)
  • Анастасия Захарова — Виктория Азаренко (Беларусь).

Полностью с сеткой женской части Уимблдона — 2025 можно ознакомиться ниже:

Фото: Скриншот трансляции

Основной турнир Уимблдона-2025 в женском одиночном разряде пройдёт с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешская теннисистка Барбора Крейчикова.

Сетка Уимблдона-2025 (ж)
Календарь Уимблдона-2025 (ж)
Материалы по теме
Определились все пары первого круга Уимблдона-2025 в мужском одиночном разряде
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android