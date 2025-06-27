Стала известна сетка женского Уимблдона-2025, Мирра Андреева сыграет с египтянкой

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Прошла жеребьёвка основной сетки Уимблдона-2025 среди женщин. Седьмая ракетка мира россиянка Мирра Андреева в первом круге сыграет с Маяр Шериф из Египта, занимающей 86-ю строчку рейтинга.

Соперницы российских теннисисток в первом круге Уимблдона:

Мирра Андреева — Маяр Шериф (Египет)

Диана Шнайдер — Моюка Утидзима (Япония)

Людмила Самсонова — Майя Джойнт (Австралия)

Екатерина Александрова — Присцилла Хон (Австралия)

Анна Калинская — Нина Стоянович (Сербия)

Анастасия Потапова — Магдалена Френх (Польша)

Вероника Кудерметова — Чжу Линь (Китай)

Анастасия Павлюченкова — Айла Томлянович (Австралия)

Полина Кудерметова — Ига Швёнтек (Польша)

Анна Блинкова —Мария Саккари (Греция)

Камилла Рахимова — Аои Ито (Япония)

Анастасия Захарова — Виктория Азаренко (Беларусь).

Полностью с сеткой женской части Уимблдона — 2025 можно ознакомиться ниже:

Фото: Скриншот трансляции

Основной турнир Уимблдона-2025 в женском одиночном разряде пройдёт с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешская теннисистка Барбора Крейчикова.