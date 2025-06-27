Стала известна сетка женского Уимблдона-2025, Мирра Андреева сыграет с египтянкой
Прошла жеребьёвка основной сетки Уимблдона-2025 среди женщин. Седьмая ракетка мира россиянка Мирра Андреева в первом круге сыграет с Маяр Шериф из Египта, занимающей 86-ю строчку рейтинга.
Соперницы российских теннисисток в первом круге Уимблдона:
- Мирра Андреева — Маяр Шериф (Египет)
- Диана Шнайдер — Моюка Утидзима (Япония)
- Людмила Самсонова — Майя Джойнт (Австралия)
- Екатерина Александрова — Присцилла Хон (Австралия)
- Анна Калинская — Нина Стоянович (Сербия)
- Анастасия Потапова — Магдалена Френх (Польша)
- Вероника Кудерметова — Чжу Линь (Китай)
- Анастасия Павлюченкова — Айла Томлянович (Австралия)
- Полина Кудерметова — Ига Швёнтек (Польша)
- Анна Блинкова —Мария Саккари (Греция)
- Камилла Рахимова — Аои Ито (Япония)
- Анастасия Захарова — Виктория Азаренко (Беларусь).
Полностью с сеткой женской части Уимблдона — 2025 можно ознакомиться ниже:
Фото: Скриншот трансляции
Основной турнир Уимблдона-2025 в женском одиночном разряде пройдёт с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешская теннисистка Барбора Крейчикова.
Комментарии