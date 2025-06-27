Мирра Андреева, Уимблдон-2025: сетка турнира, возможный путь до титула
Прошла жеребьёвка основной сетки Уимблдона-2025 в женском одиночном разряде. «Чемпионат» публикует возможный турнирный путь до титула седьмой ракетки мира российской теннисистки Мирры Андреевой.
Возможная сетка Мирры Андреевой на Уимблдоне-2025:
- 1/64 финала: Маяр Шериф (Египет);
- 1/32 финала: Лючия Бронцетти (Италия);
- 1/16 финала: Магдалена Френх (Польша);
- 1/8 финала: Эмма Наварро (США);
- 1/4 финала: Джессика Пегула (США);
- полуфинал: Кори Гауфф (США);
- финал: Арина Соболенко (Беларусь).
Основной турнир Уимблдона-2025 в женском одиночном разряде пройдёт с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешская теннисистка Барбора Крейчикова.
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