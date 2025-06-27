Арина Соболенко, Уимблдон-2025: сетка турнира, возможный путь до титула

Прошла жеребьёвка основной сетки Уимблдона-2025 в женском одиночном разряде. «Чемпионат» публикует возможный турнирный путь до титула первой ракетки мира белорусской теннисистки Арины Соболенко.

Возможная сетка Арины Соболенко на Уимблдоне-2025:

1/64 финала: Карсон Брэнстин (Канада);

1/32 финала: Лулу Сун (Новая Зеландия);

1/16 финала: Маккартни Кесслер (США);

1/8 финала: Элина Свитолина (Украина);

1/4 финала: Мэдисон Киз (США);

полуфинал: Жасмин Паолини (Италия);

финал: Кори Гауфф (США).

Основной турнир Уимблдона-2025 в женском одиночном разряде пройдёт с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешская теннисистка Барбора Крейчикова.