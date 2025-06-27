Янник Синнер, Уимблдон-2025: сетка турнира, возможный путь до титула

Сегодня, 27 июня, состоялась жеребьёвка основной сетки Уимблдона-2025 в мужском одиночном разряде. «Чемпионат» публикует возможный турнирный путь до титула первой ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера.
Возможная сетка Янника Синнера на Уимблдоне-2025:
1/64 финала: Лука Нарди (Италия);
1/32 финала: Александар Вукич (Австралия);
1/16 финала: Денис Шаповалов (Канада, 27);
1/8 финала: Томми Пол (США, 13);
1/4 финала: Лоренцо Музетти (Италия, 7);
полуфинал: Джек Дрейпер (Великобритания, 4);
финал: Карлос Алькарас (Испания, 2).
Основной турнир Уимблдона-2025 в мужском одиночном разряде пройдёт с 30 июня по 13 июля. Действующий чемпион соревнований — испанец Карлос Алькарас.