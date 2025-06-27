Янник Синнер, Уимблдон-2025: сетка турнира, возможный путь до титула

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Сегодня, 27 июня, состоялась жеребьёвка основной сетки Уимблдона-2025 в мужском одиночном разряде. «Чемпионат» публикует возможный турнирный путь до титула первой ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера.

Возможная сетка Янника Синнера на Уимблдоне-2025:

1/64 финала: Лука Нарди (Италия);

1/32 финала: Александар Вукич (Австралия);

1/16 финала: Денис Шаповалов (Канада, 27);

1/8 финала: Томми Пол (США, 13);

1/4 финала: Лоренцо Музетти (Италия, 7);

полуфинал: Джек Дрейпер (Великобритания, 4);

финал: Карлос Алькарас (Испания, 2).

Основной турнир Уимблдона-2025 в мужском одиночном разряде пройдёт с 30 июня по 13 июля. Действующий чемпион соревнований — испанец Карлос Алькарас.