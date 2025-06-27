Карлос Алькарас, Уимблдон-2025: сетка турнира, возможный путь до титула

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Сегодня, 27 июня, состоялась жеребьёвка основной сетки Уимблдона-2025 в мужском одиночном разряде. «Чемпионат» публикует возможный турнирный путь до титула второй ракетки мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса.

Возможная сетка Карлоса Алькараса на Уимблдоне-2025:

1/64 финала: Фабио Фоньини (Италия);

1/32 финала: Леандро Риди (Швейцария, Q);

1/16 финала: Феликс Оже-Альяссим (Канада, 25);

1/8 финала: Андрей Рублёв (Россия, 14);

1/4 финала: Хольгер Руне (Дания, 8);

полуфинал: Александр Зверев (Германия, 3);

финал: Янник Синнер (Италия, 1).

Основной турнир Уимблдона-2025 в мужском одиночном разряде пройдёт с 30 июня по 13 июля. Алькарас будет защищать чемпионский титул.