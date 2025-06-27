Александр Зверев, Уимблдон-2025: сетка турнира, возможный путь до титула

Сегодня, 27 июня, состоялась жеребьёвка основной сетки Уимблдона-2025 в мужском одиночном разряде. «Чемпионат» публикует возможный турнирный путь до титула третьей ракетки мира немецкого теннисиста Александра Зверева.
Возможная сетка Александра Зверева на Уимблдоне-2025:
1/64 финала: Артур Риндеркнеш (Франция);
1/32 финала: Пабло Карреньо-Буста (Испания);
1/16 финала: Маттео Берреттини (Италия, 32);
1/8 финала: Франсиско Серундоло (Аргентина, 16);
1/4 финала: Тейлор Фриц (США, 5);
полуфинал: Карлос Алькарас (Испания, 2);
финал: Янник Синнер (Италия, 1).
Основной турнир Уимблдона-2025 в мужском одиночном разряде пройдёт с 30 июня по 13 июля. Действующий чемпион соревнований — испанец Карлос Алькарас.