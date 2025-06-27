Диана Шнайдер, Уимблдон-2025: сетка турнира, возможный путь до титула

Прошла жеребьёвка основной сетки Уимблдона-2025 в женском одиночном разряде. «Чемпионат» публикует возможный турнирный путь до титула 12-й ракетки мира российской теннисистки Дианы Шнайдер.

Возможная сетка Дианы Шнайдер на Уимблдоне-2025:

1/64 финала: Моюка Учижима (Япония);

1/32 финала: Диан Парри (Франция);

1/16 финала: Елена Остапенко (Латвия);

1/8 финала: Чжэн Циньвэнь (Китай);

1/4 финала: Жасмин Паолини (Италия);

полуфинал: Арина Соболенко (Беларусь);

финал: Кори Гауфф (США).

Основной турнир Уимблдона-2025 в женском одиночном разряде пройдёт с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешская теннисистка Барбора Крейчикова.