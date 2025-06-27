Диана Шнайдер, Уимблдон-2025: сетка турнира, возможный путь до титула
Прошла жеребьёвка основной сетки Уимблдона-2025 в женском одиночном разряде. «Чемпионат» публикует возможный турнирный путь до титула 12-й ракетки мира российской теннисистки Дианы Шнайдер.
Возможная сетка Дианы Шнайдер на Уимблдоне-2025:
- 1/64 финала: Моюка Учижима (Япония);
- 1/32 финала: Диан Парри (Франция);
- 1/16 финала: Елена Остапенко (Латвия);
- 1/8 финала: Чжэн Циньвэнь (Китай);
- 1/4 финала: Жасмин Паолини (Италия);
- полуфинал: Арина Соболенко (Беларусь);
- финал: Кори Гауфф (США).
Основной турнир Уимблдона-2025 в женском одиночном разряде пройдёт с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешская теннисистка Барбора Крейчикова.
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