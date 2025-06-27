Новак Джокович, Уимблдон-2025: сетка турнира, возможный путь до титула

Сегодня, 27 июня, состоялась жеребьёвка основной сетки Уимблдона-2025 в мужском одиночном разряде. «Чемпионат» публикует возможный турнирный путь до титула шестой ракетки мира сербского теннисиста Новака Джоковича.
Возможная сетка Новака Джоковича на Уимблдоне-2025:
1/64 финала: Александр Мюллер (Франция);
1/32 финала: Даниэль Эванс (Великобритания, WC);
1/16 финала: Алекс Михельсен (США, 30);
1/8 финала: Алекс де Минор (Австралия, 11);
1/4 финала: Джек Дрейпер (Великобритания, 4);
полуфинал: Янник Синнер (Италия, 1);
финал: Карлос Алькарас (Испания, 2).
Основной турнир Уимблдона-2025 в мужском одиночном разряде пройдёт с 30 июня по 13 июля. Алькарас будет защищать чемпионский титул.