Новак Джокович, Уимблдон-2025: сетка турнира, возможный путь до титула

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Сегодня, 27 июня, состоялась жеребьёвка основной сетки Уимблдона-2025 в мужском одиночном разряде. «Чемпионат» публикует возможный турнирный путь до титула шестой ракетки мира сербского теннисиста Новака Джоковича.

Возможная сетка Новака Джоковича на Уимблдоне-2025:

1/64 финала: Александр Мюллер (Франция);

1/32 финала: Даниэль Эванс (Великобритания, WC);

1/16 финала: Алекс Михельсен (США, 30);

1/8 финала: Алекс де Минор (Австралия, 11);

1/4 финала: Джек Дрейпер (Великобритания, 4);

полуфинал: Янник Синнер (Италия, 1);

финал: Карлос Алькарас (Испания, 2).

Основной турнир Уимблдона-2025 в мужском одиночном разряде пройдёт с 30 июня по 13 июля. Алькарас будет защищать чемпионский титул.