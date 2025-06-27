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Два бывших тренера Джоковича покинули команду Синнера за три дня до Уимблдона

Два бывших тренера Джоковича покинули команду Синнера за три дня до Уимблдона
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Фитнес-тренер Марко Паничи и физиотерапевт Улисес Бадио покидают команду первой ракетки мира итальянца Янника Синнера, сообщает Sky Sports.

По данным источника, в ближайшие несколько часов ожидается заявление, которое может прояснить причины прекращения сотрудничества.

Паничи и Бадио вошли в команду Синнера в сентябре 2024 года после того, как штаб итальянца покинули Умберто Феррара и Джакомо Нальди. Ранее Паничи и Бадио работали с Новаком Джоковичем.

Имена тех, кто займёт место Паничи и Бадио, пока неизвестны. Сейчас в команду Синнера входят тренеры Симоне Ваньоцци и Даррен Кэхилл. На Уимблдоне Синнер находится также с остеопатом Андреа Чиполлой.

Основной турнир Уимблдона-2025 в мужском одиночном разряде пройдёт с 30 июня по 13 июля.

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