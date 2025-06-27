Кори Гауфф, Уимблдон-2025: сетка турнира, возможный путь до титула

Прошла жеребьёвка основной сетки Уимблдона-2025 в женском одиночном разряде. «Чемпионат» публикует возможный турнирный путь до титула второй ракетки мира американской теннисистки Кори Гауфф.

Возможная сетка Кори Гауфф на Уимблдоне-2025:

1/64 финала: Даяна Ястремская (Украина);

1/32 финала: Виктория Азаренко (Беларусь);

1/16 финала: Софья Кенин (США);

1/8 финала: Дарья Касаткина (Австралия);

1/4 финала: Ига Швёнтек (Польша);

полуфинал: Джессика Пегула (США);

финал: Арина Соболенко (Беларусь).

Основной турнир Уимблдона-2025 в женском одиночном разряде пройдёт с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешская теннисистка Барбора Крейчикова.