Ига Швёнтек разгромила Жасмин Паолини в полуфинале турнира в Бад-Хомбурге

Восьмая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек стала первой финалисткой травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия). В полуфинале она одержала уверенную победу над четвёртой ракеткой мира Жасмин Паолини из Италии — 6:1, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 7 минут. Швёнтек выполнила четыре эйса, не допустила ни одной двойной ошибки и не реализовала 5 из 10 заработанных брейк-пойнтов. Паолини ни разу не подала навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала единственный заработанный брейк-пойнт.

Соперницей Швёнтек в матче за титул чемпионки Бад-Хомбурга станет победительница полуфинальной встречи между американкой Джессикой Пегулой и Линдой Носковой из Чехии.