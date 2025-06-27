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Ига Швёнтек – Жасмин Паолини, результат матча 27 июня 2025, счет 2:0, полуфинал WTA 500 Бад Хомбург

Ига Швёнтек разгромила Жасмин Паолини в полуфинале турнира в Бад-Хомбурге
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Восьмая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек стала первой финалисткой травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия). В полуфинале она одержала уверенную победу над четвёртой ракеткой мира Жасмин Паолини из Италии — 6:1, 6:3.

Бад-Хомбург. 1/2 финала
27 июня 2025, пятница. 14:25 МСК
Ига Швёнтек
8
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		3
         
Жасмин Паолини
4
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини

Встреча продолжалась 1 час 7 минут. Швёнтек выполнила четыре эйса, не допустила ни одной двойной ошибки и не реализовала 5 из 10 заработанных брейк-пойнтов. Паолини ни разу не подала навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала единственный заработанный брейк-пойнт.

Соперницей Швёнтек в матче за титул чемпионки Бад-Хомбурга станет победительница полуфинальной встречи между американкой Джессикой Пегулой и Линдой Носковой из Чехии.

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