Даниил Медведев, Уимблдон-2025: сетка турнира, возможный путь до титула

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Сегодня, 27 июня, состоялась жеребьёвка основной сетки Уимблдона-2025 в мужском одиночном разряде. «Чемпионат» публикует возможный турнирный путь до титула девятой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева.

Возможная сетка Даниила Медведева на Уимблдоне-2025:

1/64 финала: Бенжамен Бонзи (Франция);

1/32 финала: Джордан Томпсон (Австралия);

1/16 финала: Алексей Попырин (Австралия, 20);

1/8 финала: Тейлор Фриц (США, 5);

1/4 финала: Александр Зверев (Германия, 3);

полуфинал: Карлос Алькарас (Испания, 2);

финал: Янник Синнер (Италия, 1).

Основной турнир Уимблдона-2025 в мужском одиночном разряде пройдёт с 30 июня по 13 июля. Действующий чемпион соревнований — испанец Карлос Алькарас.