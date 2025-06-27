Даниил Медведев, Уимблдон-2025: сетка турнира, возможный путь до титула

Сегодня, 27 июня, состоялась жеребьёвка основной сетки Уимблдона-2025 в мужском одиночном разряде. «Чемпионат» публикует возможный турнирный путь до титула девятой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева.
Возможная сетка Даниила Медведева на Уимблдоне-2025:
1/64 финала: Бенжамен Бонзи (Франция);
1/32 финала: Джордан Томпсон (Австралия);
1/16 финала: Алексей Попырин (Австралия, 20);
1/8 финала: Тейлор Фриц (США, 5);
1/4 финала: Александр Зверев (Германия, 3);
полуфинал: Карлос Алькарас (Испания, 2);
финал: Янник Синнер (Италия, 1).
Основной турнир Уимблдона-2025 в мужском одиночном разряде пройдёт с 30 июня по 13 июля. Действующий чемпион соревнований — испанец Карлос Алькарас.