Елена Рыбакина, Уимблдон-2025: сетка турнира, возможный путь до титула

Прошла жеребьёвка основной сетки Уимблдона-2025 в женском одиночном разряде. «Чемпионат» публикует возможный турнирный путь до титула 11-й ракетки мира казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной.

Возможная сетка Елены Рыбакиной на Уимблдоне-2025:

1/64 финала: Элина Аванесян (Армения);

1/32 финала: Анна Блинкова (Россия);

1/16 финала: Клара Таусон (Дания);

1/8 финала: Ига Швёнтек (Польша);

1/4 финала: Кори Гауфф (США);

полуфинал: Джессика Пегула (США);

финал: Арина Соболенко (Беларусь).

Основной турнир Уимблдона-2025 в женском одиночном разряде пройдёт с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешская теннисистка Барбора Крейчикова.