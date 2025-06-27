Александр Бублик, Уимблдон-2025: сетка турнира, возможный путь до титула

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Сегодня, 27 июня, состоялась жеребьёвка основной сетки Уимблдона-2025 в мужском одиночном разряде. «Чемпионат» публикует возможный турнирный путь до титула 30-й ракетки мира казахстанского теннисиста Александра Бублика.

Возможная сетка Александра Бублика на Уимблдоне-2025:

1/64 финала: Хауме Мунар (Испания);

1/32 финала: Фабиан Марожан (Венгрия);

1/16 финала: Джек Дрейпер (Великобритания, 4);

1/8 финала: Якуб Меншик (Чехия, 15);

1/4 финала: Новак Джокович (Сербия, 6);

полуфинал: Янник Синнер (Италия, 1);

финал: Карлос Алькарас (Испания, 2).

Основной турнир Уимблдона-2025 в мужском одиночном разряде пройдёт с 30 июня по 13 июля. Действующий чемпион соревнований — испанец Карлос Алькарас.