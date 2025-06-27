Александр Бублик, Уимблдон-2025: сетка турнира, возможный путь до титула

Сегодня, 27 июня, состоялась жеребьёвка основной сетки Уимблдона-2025 в мужском одиночном разряде. «Чемпионат» публикует возможный турнирный путь до титула 30-й ракетки мира казахстанского теннисиста Александра Бублика.
Возможная сетка Александра Бублика на Уимблдоне-2025:
1/64 финала: Хауме Мунар (Испания);
1/32 финала: Фабиан Марожан (Венгрия);
1/16 финала: Джек Дрейпер (Великобритания, 4);
1/8 финала: Якуб Меншик (Чехия, 15);
1/4 финала: Новак Джокович (Сербия, 6);
полуфинал: Янник Синнер (Италия, 1);
финал: Карлос Алькарас (Испания, 2).
Основной турнир Уимблдона-2025 в мужском одиночном разряде пройдёт с 30 июня по 13 июля. Действующий чемпион соревнований — испанец Карлос Алькарас.