Ига Швёнтек, Уимблдон-2025: сетка турнира, возможный путь до титула
Прошла жеребьёвка основной сетки Уимблдона-2025 в женском одиночном разряде. «Чемпионат» публикует возможный турнирный путь до титула восьмой ракетки мира польской теннисистки Иги Швёнтек.
Возможная сетка Иги Швёнтек на Уимблдоне-2025:
- 1/64 финала: Полина Кудерметова (Россия);
- 1/32 финала: Джоди Бёррэдж (Великобритания);
- 1/16 финала: Марта Костюк (Украина);
- 1/8 финала: Елена Рыбакина (Казахстан);
- 1/4 финала: Кори Гауфф (США);
- полуфинал: Джессика Пегула (США);
- финал: Арина Соболенко (Беларусь).
Основной турнир Уимблдона-2025 в женском одиночном разряде пройдёт с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешская теннисистка Барбора Крейчикова.
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