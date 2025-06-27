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Ига Швёнтек, Уимблдон-2025: сетка турнира, возможный путь до титула

Ига Швёнтек, Уимблдон-2025: сетка турнира, возможный путь до титула
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Прошла жеребьёвка основной сетки Уимблдона-2025 в женском одиночном разряде. «Чемпионат» публикует возможный турнирный путь до титула восьмой ракетки мира польской теннисистки Иги Швёнтек.

Возможная сетка Иги Швёнтек на Уимблдоне-2025:

  • 1/64 финала: Полина Кудерметова (Россия);
  • 1/32 финала: Джоди Бёррэдж (Великобритания);
  • 1/16 финала: Марта Костюк (Украина);
  • 1/8 финала: Елена Рыбакина (Казахстан);
  • 1/4 финала: Кори Гауфф (США);
  • полуфинал: Джессика Пегула (США);
  • финал: Арина Соболенко (Беларусь).

Основной турнир Уимблдона-2025 в женском одиночном разряде пройдёт с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешская теннисистка Барбора Крейчикова.

Сетка женского одиночного турнира Уимблдона 2025
Календарь женского одиночного турнира Уимблдона 2025
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