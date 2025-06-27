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Пресс-служба US Open поздравила россиянку Светлану Кузнецову с 40-летием

Пресс-служба US Open поздравила россиянку Светлану Кузнецову с 40-летием
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Пресс-служба Открытого чемпионата США по теннису поздравила с днём рождения победительницу двух турниров «Большого шлема», бывшую вторую ракетку мира из России Светлану Кузнецову.

27 июня Кузнецовой исполнилось 40 лет. Она выигрывала US Open в одиночном разряде в 2004 году.

«С днём ​​рождения, чемпионка US Open 2004 года в женском одиночном разряде Светлана Кузнецова!» — говорится в сообщении на странице US Open в социальной сети Х, к которому прикреплена фотография, где россиянка целует трофей после победы на турнире.

Также в одиночном разряде Кузнецова выигрывала Открытый чемпионат Франции в 2009 году, в парном — дважды побеждала на Australian Open (2005, 2012).

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