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Александра Эала обыграла Варвару Грачёву и вышла в финал турнира в Истбурне

Александра Эала обыграла Варвару Грачёву и вышла в финал турнира в Истбурне
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74-я ракетка мира 20-летняя представительница Филиппин Александра Эала вышла в финал травяного турнира категории WTA-250 в Истбурне (Великобритания).

Истбурн (ж). 1/2 финала
27 июня 2025, пятница. 13:10 МСК
Александра Эала
74
Филиппины
Александра Эала
А. Эала
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 		2 6
5 		6 3
         
Варвара Грачёва
111
Франция
Варвара Грачёва
В. Грачёва

В полуфинальной встрече Эала (Q) обыграла 111-ю ракетку мира Варвару Грачёву, которая представляет Францию, со счётом 7:5, 2:6, 6:3. Теннисистки провели на корте 2 часа 22 минуты.

В ходе игры Эала два раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Грачёвой три эйса, три двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 15.

За титул Эала поборется с победительницей пары Майя Джойнт (Австралия) — Анастасия Павлюченкова (Россия).

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