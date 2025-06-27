Александра Эала обыграла Варвару Грачёву и вышла в финал турнира в Истбурне
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74-я ракетка мира 20-летняя представительница Филиппин Александра Эала вышла в финал травяного турнира категории WTA-250 в Истбурне (Великобритания).
Истбурн (ж). 1/2 финала
27 июня 2025, пятница. 13:10 МСК
74
Александра Эала
А. Эала
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|2
|6
|
|6
|3
111
Варвара Грачёва
В. Грачёва
В полуфинальной встрече Эала (Q) обыграла 111-ю ракетку мира Варвару Грачёву, которая представляет Францию, со счётом 7:5, 2:6, 6:3. Теннисистки провели на корте 2 часа 22 минуты.
В ходе игры Эала два раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Грачёвой три эйса, три двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 15.
За титул Эала поборется с победительницей пары Майя Джойнт (Австралия) — Анастасия Павлюченкова (Россия).
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