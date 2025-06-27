Александра Эала не сдержала слёз после выхода в дебютный финал турнира WTA

74-я ракетка мира Александра Эала из Филиппин расплакалась после выхода в первый для себя финал на уровне WTA.

Сегодня, 27 июня, 20-летняя Эала обыграла представительницу Франции Варвару Грачёву в полуфинале турнира категории WTA-250 в Истбурне со счётом 7:5, 2:6, 6:3 и вышла в свой первый финал турнира WTA.

Фото: Скриншот трансляции

Фото: Скриншот трансляции

Фото: Скриншот трансляции

«Я очень счастлива… По ходу матча были действительно сложные моменты, когда она играла хорошо. Иногда я не знала, как из этого выбраться. Но я очень счастлива», — приводит слова Эалы с корта The Tennis Letter.

За титул Эала поборется с победительницей пары Майя Джойнт (Австралия) — Анастасия Павлюченкова (Россия).