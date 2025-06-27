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«Не ожидала, что выиграю». Ига Швёнтек — о победе над Паолини в полуфинале Бад-Хомбурга

«Не ожидала, что выиграю». Ига Швёнтек — о победе над Паолини в полуфинале Бад-Хомбурга
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Восьмая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек прокомментировала победу над четвёртым номером рейтинга итальянкой Жасмин Паолини (6:1, 6:3) в полуфинале травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия).

Бад-Хомбург. 1/2 финала
27 июня 2025, пятница. 14:25 МСК
Ига Швёнтек
8
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		3
         
Жасмин Паолини
4
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини

«Честно говоря, не ожидала, что выиграю этот матч. Счастлива, что просто выполнила свою работу. У меня был план на игру, и я просто выполняла его», — сказала Швёнтек в послематчевом интервью.

Соперницей Швёнтек в матче за титул чемпионки Бад-Хомбурга станет победительница полуфинальной встречи между американкой Джессикой Пегулой и Линдой Носковой из Чехии.

Турнир в Бад-Хомбурге проходит с 22 по 28 июня. Действующей чемпионкой соревнований является российская теннисистка Диана Шнайдер.

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