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Ига Швёнтек одержала 50-ю победу в карьере над теннисистками из топ-10 рейтинга WTA

Ига Швёнтек одержала 50-ю победу в карьере над теннисистками из топ-10 рейтинга WTA
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Сегодня, 27 июня, восьмая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек обыграла четвёртого номера рейтинга итальянку Жасмин Паолини (6:1, 6:3) в полуфинале травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия). Это 50-я победа в карьере польской спортсменки над игроками топ-10 рейтинга WTA.

Бад-Хомбург. 1/2 финала
27 июня 2025, пятница. 14:25 МСК
Ига Швёнтек
8
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		3
         
Жасмин Паолини
4
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини

Встреча продолжалась 1 час 7 минут. Швёнтек выполнила четыре эйса, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 5 из 10 заработанных брейк-пойнтов. Паолини ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала единственный заработанный брейк-пойнт.

Соперницей Швёнтек в матче за титул чемпионки Бад-Хомбурга станет победительница полуфинальной встречи между американкой Джессикой Пегулой и Линдой Носковой из Чехии.

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