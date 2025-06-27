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Швёнтек первой среди мужчин и женщин, родившихся в 2000-х, одержала 50 побед над топ-10

Швёнтек первой среди мужчин и женщин, родившихся в 2000-х, одержала 50 побед над топ-10
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Восьмая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек стала первым игроком (среди мужчин и женщин) среди родившихся в 2000-х годах, одержавшим 50 побед над теннисистами из топ-10 мирового рейтинга.

Бад-Хомбург. 1/2 финала
27 июня 2025, пятница. 14:25 МСК
Ига Швёнтек
8
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		3
         
Жасмин Паолини
4
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини

Сегодня, 27 июня, Швёнтек одолела четвёртую ракетку мира итальянку Жасмин Паолини (6:1, 6:3) в полуфинале травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия). Это 50-я победа в карьере польской спортсменки над игроками топ-10 рейтинга WTA.

Соперницей Швёнтек в матче за титул чемпионки Бад-Хомбурга станет победительница полуфинальной встречи между третьей ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой и Линдой Носковой из Чехии, занимающей 30-ю строчку рейтинга WTA.

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