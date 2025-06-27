Швёнтек первой среди мужчин и женщин, родившихся в 2000-х, одержала 50 побед над топ-10

Восьмая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек стала первым игроком (среди мужчин и женщин) среди родившихся в 2000-х годах, одержавшим 50 побед над теннисистами из топ-10 мирового рейтинга.

Сегодня, 27 июня, Швёнтек одолела четвёртую ракетку мира итальянку Жасмин Паолини (6:1, 6:3) в полуфинале травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия). Это 50-я победа в карьере польской спортсменки над игроками топ-10 рейтинга WTA.

Соперницей Швёнтек в матче за титул чемпионки Бад-Хомбурга станет победительница полуфинальной встречи между третьей ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой и Линдой Носковой из Чехии, занимающей 30-ю строчку рейтинга WTA.