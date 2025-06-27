Хуберт Хуркач снялся с Уимблдона-2025

Польский теннисист 39-я ракетка мира Хуберт Хуркач снялся с Уимблдонского турнира — 2025 в мужском одиночном разряде. В первом круге он должен был сыграть со 142-й ракеткой мира Билли Харрисом из Великобритании.

Место Хуркача в сетке займёт лаки-лузер. Ранее из-за травмы спины он отказался от участия в травяных турнирах АТР-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды) и АТР-500 в Галле (Германия).

Основной турнир Уимблдона-2025 в мужском одиночном разряде пройдёт с 30 июня по 13 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас. Лучшим результатом Хуркача на Уимблдоне был выход в полуфинал в 2021 году.